信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，將於6月20日開幕。（廖志晃攝）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，即將於6月20日開幕，目前網路售票已逾1萬5000張，面對即將到來的觀光人潮，縣長林明溱表示，除了在雙龍村規畫大型停車場及接駁區外，也將在水里火車站設接駁站，讓搭鐵道之旅連接七彩吊橋。

七彩吊橋慶開幕，「依希岸部落觀光嘉年華」，也將於當天上午9點至下午4點，在雙龍國小登場，6月20、21日，還有25日到28日端午節連假，都有布農族原住民文化表演，民眾憑七彩吊橋門票可品嘗烤大豬（每日限量300份），現場有文創市集、集章送禮、藝文表演等。

縣府與豐榮客運合作，推出雙龍暢遊套票，遊客可以1次購買水里到雙龍的來回客運車票，及七彩吊橋門票；同時推出3橋聯票，包括清境高空觀景步道、竹山瑞龍瀑布及七彩吊橋，各項優惠票券將於6月20日開賣，資訊可上「南投好好玩」網頁查詢。

縣府在濁水溪雙龍橋邊規畫停車場，提供200個停車位，自行開車的民眾可在停車場搭乘接駁車到雙龍社區活動中心，再步行至七彩吊橋。

七彩吊橋現場不賣票，門票一律由「南投好好玩售票系統」網站或手機APP，採信用卡線上交易方式購買，票價分為全票100元、優待票70元、特惠票30元，每日預約人數限制1500人（上午800人、下午700人），參訪日前90天凌晨零點開始，至參訪當日前1日為止，就可上網預約購票。

(中時 )