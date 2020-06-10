北市環保局清潔隊員9日晚間6時許，在北市大安區樂業街執行夜間收運垃圾勤務時，有民眾未依規定進行資源回收分類，隊員發現後即上前勸導，但民眾卻拒不配合並起爭執，且當下動手毆打隊員，造成隊員受傷，環保局表示，將提起傷害告訴，嚴正譴責暴力。

環保局表示，北市自1990年實施垃圾費隨袋徵收，北市垃圾量處理逐年下降，資源回收量快速成長，效果顯著，但當天該名民眾多次未依規定落實分類資源回收垃圾，遭隊員勸導無效，9日再度因未確實分類，引發口角爭執，還出手毆傷該局隊員，致臉頰紅腫。

隨後，環保局人員在場通知警察局派員前往處理，除已依妨礙公務移送地檢署偵辦外，環保局表示，也將協助受傷同仁提起傷害告訴，並嚴正譴責暴力行徑，同時也呼籲，為持續推動垃圾減量及資源永續利用，民眾應將垃圾及資源回收物分類，如遇環保局人員勸導時，也請理性配合，共同維護北市環境清潔。

(中時 )