一輛新車價上千萬元的賓利汽車，10日清晨失控撞上路旁多輛轎車，還鏟起其中一輛轎車。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

一輛新車價上千萬元的賓利汽車，10日清晨失控撞上路旁多輛轎車，還鏟起其中一輛轎車。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

一輛新車價上千萬元的賓利汽車，10日清晨失控撞上路旁多輛轎車，還鏟起其中一輛轎車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛新車價上千萬元的賓利汽車，10日清晨失控撞上路旁多輛轎車，還鏟起其中一輛轎車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市一名邱姓男子，10日清晨5時25分駕駛租賃的賓利汽車，行經大里區大峰路347號前時「看到一道黑影」，一時驚慌，方向盤一帶撞入路邊停車格中，造成停車格中3輛汽車及一輛機車受損，不料一位83歲林老先生剛好騎機車要停在被撞的二輛車間，被前後夾擊，造成雙腳骨折，賓利車也受損嚴重。

據了解，40歲的邱男，清晨載母親到醫院就醫，要回家拿東西，行經大里大峰路時，警方轉述邱男表示，「突然看到一道黑影」，急忙右打方向盤，才撞向路旁多輛汽車。

巨大撞擊力道，先擦撞一輛BMW 5系列轎車，再將一輛小貨車撞到人行道，小貨車又撞到路樹，造成小貨車保桿凹陷，然後又鏟起小貨車前的Nissan汽車，造成Nissan汽車後車廂全面毀損，不巧的是83歲林老先生，一大早要到菜園，正要把機車停在Nissan汽車前，因為推擠，林老先生被夾在二車間，雙腿骨折，所幸無生命危險。

賓利車本身，引擎蓋右側、保桿及左車門受損嚴重，邱男則毫髮無傷，霧峰分局交通隊員警，對二人酒測均為零，呼籲民眾駕駛汽機車均要保持良好的精神，並要注意車前狀況，以避免事故發生。

(中時 )