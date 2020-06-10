基隆市平地有限、街道狹小，市民停車不易，常常晚上回到家，停車位都滿了，只好臨停在街道上。（市議員鄭愷玲提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市平地有限、街道狹小，市民停車不易，市議員鄭愷玲10日在市議會質詢基隆市長林右昌時指出，基隆早期都市計畫不周全，大部分的集合住宅，沒有留下停車用地，導致住戶沒有停車格可停，常常被開罰單，她建議市府主動尋找閒置土地來開闢更多的停車場，解決民生問題，林右昌說，基隆的公有土地會積極開發建設停車場，但私有地的部分，將會參照其他縣市的作法，再和地主聯絡，一定積極增闢停車空間。

鄭愷玲表示，幾乎每天都有民眾反映停車問題，她建議市府在中央「獎勵民間投資興建停車場辦法」的原則下，研擬符合基隆市的配套措施，以更優的獎勵、補助，讓那些私人閒置的土地，願意開闢收費或不收費的停車場，來解決住宅區民眾的停車問題。

鄭愷玲指出，像安樂區的長庚醫院商圈停車位不足的問題就相當嚴重，商圈附近雖設有路邊停車格、及醫院附設停車場，但仍常出現大排長龍的車潮，不僅占用車道，更影響來往行人安危。她建議林右昌參照東岸停車場升級為東岸廣場的成功模式，將稅務大樓前約459坪的市府地，興建多功能停車塔解決停車需求。

林右昌表示，將閒置私人土地興建成停車塔，除了要符合法令規定外，也要地主有意願，他強調，目前市府已增加路邊停車格，而有些市容較緊迫，不適合蓋停車塔，他則建議市民停車習慣可以稍為改一下，多走幾步路，其實停車位的量是夠的。

(中時 )