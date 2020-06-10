花蓮市立殯儀館使用多年且空間不足，計畫遷移遲遲未能順利。（王志偉攝）

花蓮市立殯儀館老舊失修，且在殯葬分流下，空間也已不敷使用，地方討論遷移多年，一直沒有結果。縣議員葉鯤璟今質詢，強調「老有所終」，要求縣府盡快找尋適當用地，並建議朝殯葬園區方向規畫；縣府民政處長江東城坦言，選址不易，委外公司提出5個鄉鎮作為選址地點，縣府初步認為並不適宜，目前仍未定案。

葉鯤璟指出，老舊殯儀館每年都要花費大筆經費修繕，且因夾在花蓮市南北濱公園間，當地面向太平洋，是一處相當好的遊憩區，卻因此影響觀光，相當可惜，地方討論遷移已20年，一直沒有下文。殯儀館遷移從前縣長謝深山至傅崐萁都持續推動，但快20年了，新址仍難尋覓。

葉鯤璟說，花蓮市殯儀館使用對象仍以花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉為多數，應該不用朝5個鄉鎮規劃，縮小範圍，而在殯葬分流政策下，醫院無法辦理葬儀典禮，因此都往殯儀館舉辦，花蓮市殯儀館空間顯已不夠使用，縣府應加快腳步積極處理，建議成立殯葬園區，參考國外規劃，將園區美化造景，並對周邊鄰里提供高額回饋。

民政處長江東城說，花費300萬元經費請規劃公司兩年內評估選址，去年底已出爐提出，民政處認為，規劃公司針對5個鄉鎮提出就遷移址仍不夠周延，包括民意調查建議以及選址地方問券，仍無法反映居民支持，日後可能遭致反彈。

縣長徐榛蔚答詢說，殯儀館遷移選址，勢在必行，也是擘劃花蓮未來要走的方向，現有殯儀館場地顯有不足，每年都編列預算挹注改善。縣府會繼續針對場地規畫做好準備。

(中時 )