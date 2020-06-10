軍事迷注意！備受矚目的國造勇鷹高級教練機，今天(10日)早上9點30分，於台中清泉崗機場進行首次試飛測試，勇鷹高教機的首飛路線，是由空軍派遣IDF戰機多次進行航路測評，而高教機首飛科目，並不會有複雜動作，基本上是起飛離地後，以全程不收起落架方式，在空中繞圈，飛行高度也有限制。
為了讓軍事迷們一睹勇鷹高級教練機的風采，國防部釋出起飛影片，一切都照計畫進行，相當順利；空軍目前規劃於22日進行勇鷹高教機試飛，屆時會由總統蔡英文親自視導，並主持首飛儀式。
(中時電子報)
軍事迷注意！備受矚目的國造勇鷹高級教練機，今天(10日)早上9點30分，於台中清泉崗機場進行首次試飛測試，勇鷹高教機的首飛路線，是由空軍派遣IDF戰機多次進行航路測評，而高教機首飛科目，並不會有複雜動作，基本上是起飛離地後，以全程不收起落架方式，在空中繞圈，飛行高度也有限制。
為了讓軍事迷們一睹勇鷹高級教練機的風采，國防部釋出起飛影片，一切都照計畫進行，相當順利；空軍目前規劃於22日進行勇鷹高教機試飛，屆時會由總統蔡英文親自視導，並主持首飛儀式。
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