直擊！勇鷹升空全紀錄 捕捉起飛降落瞬間(影片/國防部提供)

軍事迷注意！備受矚目的國造勇鷹高級教練機，今天(10日)早上9點30分，於台中清泉崗機場進行首次試飛測試，勇鷹高教機的首飛路線，是由空軍派遣IDF戰機多次進行航路測評，而高教機首飛科目，並不會有複雜動作，基本上是起飛離地後，以全程不收起落架方式，在空中繞圈，飛行高度也有限制。

國造勇鷹高教機試飛成功(圖/國防部提供)

軍事迷搶拍勇鷹升空(圖/國防部提供)

為了讓軍事迷們一睹勇鷹高級教練機的風采，國防部釋出起飛影片，一切都照計畫進行，相當順利；空軍目前規劃於22日進行勇鷹高教機試飛，屆時會由總統蔡英文親自視導，並主持首飛儀式。

(中時電子報)