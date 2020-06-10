為提升企業防災力，讓災害防救網能更加完善，基隆市政府與台船日前簽訂企業防災合作備忘錄，並於9日辦理首場的企業防災座談會，推出以台船為中心的複合式災害潛勢圖資，更特別訂製2020年版本的基隆家庭防災手冊，全力培養「政府」與「企業」雙方在災害發生時，可以相互支援的能力。

市府表示，基隆市大力推動災害防救深耕計畫，一方面持續強化防、救災能量，更導入企業參與防災措施，期望透過政府、企業及民間對於救災工間的合作，以減少在災害來臨時，民眾所受到的衝擊，另外，基隆市消防局也輔導企業建立災害風險管理、推動企業持續營運計畫，藉此可以分攤社會責任，也能讓整體社會能從災損中快速復原。

消防局技正黃琦初說，深耕計畫中，企業防災列為重點推動工作，複合式災害潛勢圖中包括水災、地震等災害，不僅讓企業了解周遭環境的災害潛勢，在平時做好防災的應變準備，更希望在未來能進一步促進民眾加入參與，以實質提升企業防災力，往後即使遇到災害，也可以迅速復原恢復產能，讓城市維持競爭能力。

市府指出，為鼓勵地方企業參與防災工作，提升基礎防災能力，基隆市各區已與台船、中油、台電、全聯等9家企業簽訂企業防災協定，未來仍將持續推動深化至各產業，提升企業防災韌性，並確保未來在面臨災害時，能夠確實達到災前預防、災中應變、災後復原的三大功能，使災害損失降至最低。

(中時 )