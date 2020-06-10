近期又有消息指出，蘋果將在22日當周舉行的全球開發者大會（WWDC）宣布下一代的Mac處理器將捨棄英特爾，改採用自家研發的處理器，並由台積電5奈米製程生產。若該消息屬實，不僅是英特爾失去蘋果訂單，更是在PC伺服器與處理器市場出現大變動。

知情人士表示，蘋果將在活動當中揭露代號為 「Kalamata」的計畫，讓外部開發人員有辦法在2021年推出新一代Mac 之前進行調整。蘋果想取代英特爾處理器早已在市場盛傳多年，蘋果計畫採用自家設計的Arm 架構處理器，不過，最新的Mac仍採用macOS 操作系統，而不是 iOS系統。

據外國財經媒體報導，專欄作家Tae Kim表示，蘋果貢獻營收雖只占英特爾整體營收的2~4%，但此舉將改變目前的PC伺服器與處理器市場生態，目前該市場被英特爾、AMD把持。

Tae Kim指出，若蘋果處理器效能表現佳，市場或許會有更多客戶向蘋果下單，再考慮台積電的晶圓代工製程早已超越英特爾，英特爾不僅失去PC伺服器與處理器的訂單，更有可能在先進製程上與台積電越拉越遠，最後慘遭雙殺。

至於台積電，英特爾在行動處理器市場上的競爭對手高通，委由台積電、三星生產晶片。AMD則是在去年透過Ryzen 3000 處理器、委由台積電7奈米製程，獲得市場熱烈迴響，市場消息傳出，今年下半年推出的Ryzen 4000 系列處理器，將直接搭載台積電5奈米強化版製程，等於是台積電全面搶攻該市場的訂單。

(中時電子報)