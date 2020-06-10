行政院會明擬核定交通部及文化部所提疫後振興方案，其中交通部7月到10月將推出「安心旅遊」，投入39億經費，推動「團體旅遊優惠」等措施，預計可帶動235億觀光效益；另外文化部7月22日加碼推出200萬份600元的「藝FUN券」，可使用到年底，看電影也可使用。

交通部為期「疫後安心國旅-安心旅遊」方案更符合廣大民眾需求，有效帶動人潮刺激消費，將不分平假日皆能適用，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」，實施期間為109年7月1日至10月31日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入新臺幣39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。

文化部則指出，為振興藝文產業發展，文化部在行政院振興三倍券外，於7月22日加碼推出600元「藝FUN券」，預計發行200萬份，民眾可於博物館、演藝廳、書店、電影院、Live House、藝文展演及電影票券等使用，全國通用、藝文限定。

文化部表示，目前國內疫情已逐漸獲得控制，文化部將從第一波的藝文紓因進入第二波的藝文振興階段，為支持臺灣藝文產業，將投入加碼振興三倍券行列，發行「藝FUN券」。凡是對於藝文活動有興趣的民眾，只要下載「藝FUN券」APP，登錄基本資料並完成驗證，即可獲得600元電子券，包含持有居留證的外籍配偶、新住民亦可領取，使用期限至109年12月31日止。

(中時 )