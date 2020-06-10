台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）5月份自結合併營收為新台幣6.59億元，較上月增加2.27％，較去年同期減少28.06％，累計1～5月自結合併營收為35.69億元，較去年同期減少19.23％。

此外，台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）5月自結營收為新台幣2.65億元、年減13.02％，創歷史同期次高，累計今年前5月營收為13.11億元，創歷史同期新高，較去年同期成長0.22％。

榮剛表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，但隨著世界多國陸續解除封城措施，市場需求可望逐步回升，日前石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國商定維持4月間達成的減產協議，預期可望將帶動油氣需求緩慢而穩定的復甦，並連帶拉升相關零組件供應鏈的成長。

榮剛5月營收已較4月回升，且這兩年受惠成本的持續優化改善，在毛利提升下儘管遭受到疫情衝擊但仍可維持一定獲利，突顯公司的營運競爭力。榮剛表示，雖然航太、能源、石化產業皆受到疫情影響，但公司的策略將持續朝向高技術、高門檻、需認證的材料方向努力，再佐以改善工具鋼製程及成本，等待疫情過去預期將公司競爭力與獲利能力有機會更上層樓。

另台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）表示， 5月份開始進入梅雨季，以致於影響到營建工程施工進度，相對的也會影響到出貨排程，使得5月份營收較上月減少，但與歷年同期相比仍維持在次高水準。

總經理葉俊良指出，受到美中貿易戰、新冠肺炎疫情影響，加上國際企業來台投資，以及對供應鏈、生產產能地點等要求，台商從自去年以來的鮭魚返鄉潮就是明證，而後續國內房地產發展仍有可為之處，將帶動建築用鋼需求。

葉俊良表示，在國內建築用鋼部分，根據市調機構統計，今年北台灣房地產新建案上看1.3兆，光是「520」檔期建商的推案金額接近2400億元，是從2014年以來第三高，代表疫情控制後建商對房地產後市看法轉趨樂觀。未來工地客戶若再展開進場補單行動，可再增添沛波的接單動能，對今年營運仍審慎樂觀。

(工商 )