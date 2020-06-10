台塑（1301）董事長林健男表示，強化長期競爭，台塑持續推展包括台灣SAP、PVC、PP去瓶頸、高雄洲際二期石化專區投資；大陸寧波丙烷脫氫（PDH）廠、EVA去瓶頸，以及美國德州LDPE擴建、新建PVC、VCM及鹼廠，合計投資規模達48億美元。

此外，面對後疫情時期，台塑將加速數位管理、AI、區塊鏈等布局，強化企業彈性因應機制，並調整產業別朝產品精細化發展，如開發醫療與健康用途等高值化產品，以及5G材料開發及應用，展現「質量雙軌升級」策略。

林健男指出，除兩岸、美國擴建計畫持穩推動外，持股29.16％的福欣特殊鋼公司將持續增進產品品質，擴大銷售超純鐵素體等差別化產品，並增加熱軋代工越南台塑河靜鋼鐵公司碳鋼，全產全銷，虧損可望減少。另為提升市場競爭力，發揮垂直整合效益，正進行年產30萬噸冷軋廠新建工程，預定109年底完工投產。

此外，台塑近年積極深化AI應用，推動重點包含產銷優化、品質確保、智慧保養、巡檢數位化及降低成本等並；目前已完成AI開發57案，下半年將持續進行95案，預估每年可增加利益2.6億元。

有鑑於後疫情時代，醫療防護及健康等用品需求勢必大增，台塑將加速開發相關產品，以提升高值化產品比重，增加收益能量；例如奈米纖維複材CNF凝膠敷料、泌尿系統快篩電極、PP產製血液灌流器、PE產製熔噴級纖維用料等。

林健男說，因應5G產業發展，台塑正進行PVC、PE及P 複材開發，應用於5G基地台相關材料，未來將配合經濟部，與工研院及下游業者，共組5G材料產業聯盟，加速5G新商機佈局。

其中，PP具有低介電常數和低介電損失特性，可滿足高頻傳輸要求，正進行PP改性及複材開發，應用於未來5G基地台外殼、天線罩等，預計今年底完成。至於PVC、PE也可應用於高頻網路通訊線材。

(工商 )