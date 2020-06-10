高雄市長韓國瑜針對罷免結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟，而明(11日)將是最後一天上班日，他也號召所有市民好朋友一同到鳳山行政中心，跟他們道別。然而，李四川也在臉書感性地寫下，將卸下「高雄市副市長」一職，未來，將會把自己全部的時間，都留給親愛的太太與家人。
李四川在臉書透露，經歷一年五個月，歷時533個不眠不休的工作天後，即將卸下「高雄市副市長」一職，謝謝家人讓他回高雄，更感謝所有高雄市民及韓國瑜市長願意給予四川機會，回家鄉來服務。
李四川說，人生在那裏待多久不重要，最重要的是在那裏留下了什麽？走過必留下痕跡，「這一年五個月對高雄我沒有白來，我期盼，曾經培育我的高雄明天朝向光明與進步。祝福所有鄉親平安快樂。」
而他的感性告白曝光後，已有超過1.8萬名網友按讚，許多人紛紛留言寫下，「謝謝您的付出，我開車時都由衷感謝您的團隊！」、「謝謝川伯，我們捨不得你離開高雄」、「我這個高雄人～以你為榮」、「副市長謝謝，感謝您為高雄市做的一切」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。