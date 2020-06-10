高雄市長韓國瑜針對罷免結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟，而明(11日)將是最後一天上班日，他也號召所有市民好朋友一同到鳳山行政中心，跟他們道別。然而，李四川也在臉書感性地寫下，將卸下「高雄市副市長」一職，未來，將會把自己全部的時間，都留給親愛的太太與家人。

李四川在臉書透露，經歷一年五個月，歷時533個不眠不休的工作天後，即將卸下「高雄市副市長」一職，謝謝家人讓他回高雄，更感謝所有高雄市民及韓國瑜市長願意給予四川機會，回家鄉來服務。

李四川說，人生在那裏待多久不重要，最重要的是在那裏留下了什麽？走過必留下痕跡，「這一年五個月對高雄我沒有白來，我期盼，曾經培育我的高雄明天朝向光明與進步。祝福所有鄉親平安快樂。」

而他的感性告白曝光後，已有超過1.8萬名網友按讚，許多人紛紛留言寫下，「謝謝您的付出，我開車時都由衷感謝您的團隊！」、「謝謝川伯，我們捨不得你離開高雄」、「我這個高雄人～以你為榮」、「副市長謝謝，感謝您為高雄市做的一切」。

(中時電子報)