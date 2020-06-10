雲林縣口湖國中與馬蹄蛤主題館合作，推廣漁塭獨木舟與立槳衝浪板課程。（口湖國中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖國中推廣水域教育，規畫「漁塭獨木舟、立槳衝浪板」課程，陸續添購獨木舟、立槳衝浪板，讓學生在漁塭體驗水域活動，並由學生擔任助教介紹舟板操作、地方產業，成為雲林縣最具特色的校本課程。

口湖國中致力發展校本課程，規畫單車走讀故鄉、漁塭獨木舟與立槳衝浪板、山野教育等，非常多元豐富，榮獲教育部全國戶外教育金牌獎，其中漁塭獨木舟與立槳衝浪板，結合口湖地區養殖漁業，讓學生進行水域教育之餘，深入了解家鄉的水產養殖漁業。

學校學務主任吳靜欣表示，校方與口湖鄉馬蹄蛤主題館合作，學生在漁塭中練習操作獨木舟、立槳衝浪板，同時研究馬蹄蛤、文蛤、虱目魚、蝦類的生態與產業，經過1學年訓練，通過檢測便可升格為水域教育的「助教」。

「漁塭獨木舟、立槳衝浪板」課程開放供社區民眾與其他學校體驗，去年舉辦社區水域親子活動，大受歡迎，也吸引許多學校來觀摩，目前疫情趨緩，應各界要求將再度舉辦體驗活動，已有不少人前來預約，「助教」學生們都準備好大顯身手。

吳靜欣說，目前學校有5艘獨木舟、6艘立槳衝浪板，隨時可下水，活動地點馬蹄蛤主題館的漁塭水深僅即膝部，划舟板之餘還可下水摸蛤仔、捉虱目魚，但為安全起見，體驗時仍需穿著救生衣，確保萬無一失。

校方指出，偏鄉地區學校為提升競爭力，有必要發展特色課程，口湖鄉內遍布養殖漁塭，非常適合發展水域教育，行銷學校特色與地方漁產。

(中時 )