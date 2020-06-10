台積電9日召開股東會，董事長劉德音釋出今年營運維持成長的樂觀看法，激勵台積電股價連續8天上漲，周三（10日）收在322.5元。台積電近期股價漲不停，有網友後悔沒聽媽媽的話在240元買進，當初老媽還跟他說「台積電真的下市台灣就完蛋了，所以別怕買就對了」。若以240元買進至10日股價來到322.5元，一張現賺超過8萬，但投資路上「千金難買早知道」。

工商時報報導，劉德音在股東會上強調，台積電今年資本支出約150億至160億美元不會改變，全年營運展望也維持不變，營收將成長14%至19%。而先進製程發展，劉德音指出，5奈米製程可望於2021年大量出貨，強效版5奈米則於2022年量產出貨。

看好台積電營運展望，外資持股信心大增，10日又持續買超台積電10342張，終場股價上漲3.5元，收在322.5元，累計8個交易日買超台積電8.4萬張，期間股價也狂漲30.5元，市值來到8.36兆元。

有網友在批踢踢股版PO文表示，「2個多月前，老媽在台積電跌到240的時候買了幾張，還邊買邊說好便宜喔！當時我還笑她亂買，好心的分析美股、原油跟世界局勢給她聽，聽完她只笑笑的回我說『台積電真的下市，台灣也就完蛋了，所以別怕買進就對了！』」

原PO說，「最近台積電狂漲，有點想進一張來放，老媽聽到後只淡淡地問我240時怎麼不跟她一起買呢？我一時竟無言以對。台積電下一次回到240不會是下個10年吧！？聽媽媽的話好像是不變的真理。」

對此，多數網友認為，「今年是大媽年，想太多的反而賺不到」、「別小看自己的阿母～」、「一張不賣，奇蹟自來」、「這一波，什麼都不懂的，賺最多」。

3月下旬，不少人被股市一路慘崩嚇死，但其他網友點出盲點，「事實上就是一堆愛看股版跟新聞嚇自己」、「可憐喔，11000那波沒逃就不要逃了～」、「以前是2009年買變股神，今年3月買就變股神」、「停損要第一時間砍，而不是跌到想死時才砍，最後砍在阿呆谷」。

(中時電子報)