北投又見野生獼猴逛大街，一名網友(10日)早上在民宅屋頂上驚見野生猴子，照片在地方社團曝光後，立刻引起熱議討論。當地里長表示「猴子偶而會跑下山。」

北投民宅屋頂驚見野生猴。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

上個月五一勞動連假同一天，就有多名網友在《台北之北投幫》社團po文表示在北投捷運站、奇岩路等地方，看見猴子逛大街。竟沒想到，今(10日)上午一名蔡姓網友在地方社團Po文提醒民眾「請奇岩里民小心注意，在清江國小旁的社區有猴子出沒」文末更是驚呼寫道「真的是活生生的猴子」，立刻引起熱議討論。網友紛紛表示「猴子下山了」、「好大隻喔」、「早上七點多在我家巷子這」、「門窗緊閉噢，小心被闖入」、「昨天才來這看房子耶」，另有網友表示「剛剛出門沒看到！可惜」、「星期一出現在……威靈頓山莊，跑下山了」。台灣獼猴頻出沒北投民宅、大街小巷中，再度引起當地不少話題。

一名網友將野生捕獲猴子照片Po版，立刻引起討論。 (照片/取自《台北之北投幫》社團)

奇岩里里長賴進利接受《中時電子報》表示「奇岩里三面環山，大部分都出現在奇岩路中和禪寺山區，猴子偶會跑下來，上個月也在辦公室旁出現。」

北投民宅屋頂驚見野生獼猴。 (照片/取自《台北之北投幫》社團)

根據了解，台灣近年獼猴數量大增，北市台灣獼猴主要分布在陽明山區，棲地橫跨雙北，數量大約400、500隻，而獼猴騷擾遊客、入侵民宅、採食農作的「猴害」頻傳，北投陽明山區一帶農作物，去年產量更僅剩2成，農民苦不堪言，北市府去年底首度推廣政府補助，設置北市第一處電圍網防猴示範點，今年農作物收成上看9成，預計將擴大推廣。

(中時電子報)