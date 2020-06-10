雲林家扶因疫情影響物資大減，近日疫情趨緩，彰化育達獅子會、育達慈善會10日前往家扶北港服務處，捐贈14萬元及粽子、芒果，與受扶助家庭提前歡慶端午佳節，希望大家持續防疫之餘也要調適身心，讓生活過得快樂充實。

今年因疫情影響，社福團體收到各界捐贈的善款與物資都大幅縮減，雲林家扶也不例外，今年2至5月的善款僅往年的一半，彰化育達獅子會、育達慈善會得知，趁著疫情趨緩，10日前往雲林家扶北港服務處分送愛心。

育達慈善會會長陳玉雪表示，欣見疫情減緩，她與育達獅子會會長陳秀美都覺得要即時給雲林家扶加油打氣，因此共同在年度費用中撥出款項給雲林家扶紓困，同時帶來應景端午粽子、當季金煌芒果，與受扶助家庭一起陸上划龍舟同樂。

家扶董事蕭文龍感謝育達慈善會與育達獅子會提撥5萬元支持家扶工作，慈善會榮譽會長楊淑卿個人加碼8萬元，現任慈善會會長陳玉雪則現場剖開自己的存錢筒捐出1萬元，14萬的善款將全數用於受扶助家庭的脫貧扶幼工作。

受扶助家庭越南籍阮氏說她罹患胃癌，但為了孩子，只能從事勞力工作維持生計，日子過得很辛苦，還好有家扶與這麼多善心人士願意幫忙，讓她在台灣不會孤獨無助。

陳秀美、陳玉雪等人聽完阮氏的遭遇深受感動、眼眶泛淚，以女性疼惜女性的心情，擁抱阮氏並鼓勵她一定要堅強，大家會繼續用行動支持她，場面溫馨感人。

(中時 )