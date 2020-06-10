台股指數型商品再添生力軍，「永豐金櫃買富櫃200報酬指數」ETN（020017，簡稱永豐富櫃200N），下周一（15日）於證券櫃檯買賣中心正式掛牌交易，永豐金證券衍生商品部副總經理白清圳表示，富櫃200指數表現強勁，近一年報酬表現達18.33％，勝過上櫃報酬指數。

富櫃200指數成分股前三大產業為半導體業、生技醫療業及電子零組件業，其中近期市場交投熱絡的生技醫療類股占比達16.93％，永豐金證券此次發行之ETN（020017）以櫃買富櫃200指數為追蹤標的，發行價格5元，小資族只要五千元就可參與櫃買前200大成分股的投資。

今年以來國際金融市場動盪不安，全球投資市場風險加劇，投資人選股難度大增，而具風險分散、操作簡單的指數型商品受到投資人青睞。

白清圳表示，台灣第一檔ETF於2003年掛牌交易後，指數型商品持續成長，產品逐漸多元，ETN商品去年正式上路，掛牌逾一年，發行檔數上升至18檔，顯示指數型金融商品已成市場投資主流。

白清圳指出，ETN投資成本低、產品透明度高，投資人可以直接在股票市場上買賣且證券交易稅只有千分之一，此外，ETN與ETF最大的差異為ETN由發行人全額支付追蹤指數的報酬，不會有指數追蹤誤差的存在，在扣除投資手續費後，可以完全反應指數的績效表現，讓投資人所買的ETN能更完整地參與指數的漲跌。

白清圳表示，「永豐富櫃200N」具有幾項特點，一、年化的投資手續費僅0.39％（逐日反應至指標價值內扣除），並依持有期間計費，創市場新低價，更為貼近其指標價值走勢，投資人不需花大錢即可參與櫃買前200大成分股投資；二、適合沒時間選股但看好中小型類股高成長潛力的投資人，可透過此產品參與行情；三、適合想降低選股風險、分散投資的投資人參與。此外，ETN連結報酬指數，已反應股息之再投資效果，不另配股息。

根據櫃買中心資料統計，截至五月底，「富櫃200報酬指數」近一年與一個月績效為18.33％、7.29％，勝過上櫃報酬指數14.79％、7.05％，更打敗加權報酬指數9.25％、-0.45％，表現相當出色。

櫃買富櫃200指數為櫃買中心所編製，最具代表性的台灣中小型股票投資參考指標，涵蓋200檔上櫃標的，以成分股流動性大、具產業代表性為特色，加上該指數基期點數設定為5000點，漲跌反應更為明顯，投資人觀察指數表現更加容易，「永豐富櫃200N」（020017），以櫃買「富櫃200報酬指數」為連結標的指數，挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，指數一年調整四次以反映整體成分股變化。

目前該指數的前十大成分股為穩懋、環球晶、世界先進、譜瑞-KY、新普科技、中美晶、群聯電子、頎邦科技、合一與元太科技。

(工商 )