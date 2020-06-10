書櫃瀕臨爆炸、衣櫥門闔不上、收納箱像黑洞，東西收進去就再也找不到……

收納達人出招，讓你的狗窩變成安樂窩。

很多人一聽到過年大掃除就頭痛，因為這不但代表要一整天跟清潔用具為伍，還得耐心收拾平時隨手亂放的書報、發票、各種帳單，以及永遠呈現爆炸狀態的書櫃與衣櫥。

家事達人教你四大原則：

1.收納前先丟東西

「丟東西是最基本的，而且丟了就不用再收啦！」《收納達人的樂活Life》一書作者陳映如笑說，丟東西說起來簡單，做起來卻很難，尤其她是巨蟹座的，本來就很愛留東西，連以前在念書時的筆記本都留下來，直到醒悟這些筆記留了也不會再去翻，才下定決心扔掉。

很多人在收拾家裡時，光是在猶豫「要不要丟東西」這件事上，就可以花去半天的時間，畢竟我們總覺得這樣東西還沒壞丟掉很可惜、那樣東西可能哪天還會用到……正是因為這種想法，讓我們在家中囤積了大量用不著的物品。

該如何快速判斷東西該不該丟呢？家事訓練講師陳安祺建議：

1.先想想上次使用它是什麼時候？如果使用頻率很低，例如買了5年卻只用過3次的鬆餅機，就可以考慮丟掉或送人。

2.功能性是否還存在？家裡常常會堆放一些早就失去功能的物品，例如已經發黃的保鮮盒、零件壞掉的小烤箱等，你應該把這些東西掃地出門。

3.有沒有取代性？很多人就算買了新的東西，也還是捨不得把舊的處理掉，因此家裡就會堆滿許多柄把手斷掉的炒菜鍋、不同型號的果汁機、各種廠牌的耳機與充電器等。當你新買的用品已經足以取代舊的，就該跟舊愛說再見了。

當然囉，要丟東西，大多數人都會捨不得，陳映如建議可以先從有時效性的東西丟起，例如過期的食物、保養品等，丟起來的痛苦感比較小；而「記憶上過期的物品」，例如記不起是誰寫來的卡片，也可以丟了。

「斷捨離」正當紅，但是很多人惜物、念舊，無法做到馬上把東西丟光光。陳映如建議可以分批處理，例如以前捨不得丟的筆記本，她先丟三分之二，等到心情調適過來以後，才把剩下的三分之一也丟掉。

若是一時之間不知道該不該丟的東西可以先放在一邊，給自己一段考慮的時間（例如1個月）再決定；整理時最好也能考慮到物品的「出路」，例如轉送他人或拿去跳蚤市場拍賣，才能減輕罪惡感且更有動力收拾。

2.從客人看得到、 常用的地方開始收

很多人一定都有這種感覺：平時覺得家裡小小的，但怎麼一碰到大掃除就變成無底洞，要收拾的東西太多

如果沒辦法花太多時間大掃除，沒關係，只要鎖定幾個重點區域收拾，就足以應付過年時來訪的親朋好友！

首先，先從客人來訪時看得到的地方收起，例如玄關、客廳、廁所等；如果客人不會去陽台，就不必先清。

另外，視覺上「大面積」的地方也該優先收拾，例如整理桌面就比整理抽屜或電視櫃來得重要。

陳安祺會在桌上擺一個漂亮的小籐籃，把遙控器、牙線棒等散落客廳的瑣碎小物都放進去，桌面自然變得乾淨清爽；她建議面紙盒不妨吊掛在桌子側邊，才不會佔據桌面空間且顯得凌亂。

其次，應該從經常使用的空間先收起，可視個人需求，從廚房抽屜或衣櫃等小範圍開始收起。等收拾好，當你使用這些空間時，馬上就會感受到煥然一新的舒暢。

而且要記得，分次收比一次收完來得好。「分次收比較不累，也比較容易建立收納整理的成就感，」陳安祺說，若一口氣收完整間屋子，很多人恐怕體力難以負荷，而且光想就累。

整理不要貪心、最好設定一個花半天時間就能收完的目標。陳映如說，有些人想要一次收完，把所有東西都翻出來，結果花了一整天時間卻整理不完，又累又沮喪。她自己只規劃週末要整理手邊的光碟片、電線與充電器，改天再整理其他物品，這樣就不會覺得週末時間都浪費掉了。

3.善用收納技巧，空間極大化

老覺得沒地方收東西嗎？其實可能是你的收納法不正確，才會在不知不覺中浪費了空間。「只要收納得好、東西方便拿取，空間的運用就能極大化！」陳安祺說。

例如層板、籃子、牆面或門後加裝吊掛桿，不但可以增加收納空間，而且拿取物品也很方便，尤其小東西可以集中放在籃子裡，才不會亂糟糟四散各處。

收納箱也是不錯的選擇，但要記得在箱子上註明裡面放了什麼東西，以免收完以後再也找不到。陳映如提醒，「買收納箱應該是最後的步驟」，當你覺得東西太多時，應該先檢視哪些該丟掉，並且改變錯誤的收納法，而非買一大堆箱子，把東西塞進去來個「眼不見為淨」。

針對以下幾種容易造成收納「災難」的物品，家事達人們都提出了建議。

●書籍

一般人都把同類型的書擺在一起，但書本大小高低不同，若想充分利用書櫃空間，應該依照書籍的高度排列，上方空出來的位置還可以再多擺幾本書。陳安祺建議，為了方便找書，她會在書背上貼彩色標籤，例如裝潢布置類貼黃色、料理類貼粉紅色，這麼一來，不管書籍分散在書櫃的哪個地方，都可以輕鬆找到。

至於想保留的剪報或雜誌，也可以用拍照或掃描的方法把文章內容存檔，家裡的舊書報就不會堆積如山。

（圖片來源：pixabay）

●衣服

大多數人的衣服都是疊好平放，但是陳安祺和陳映如兩位家事達人都說NO！「把衣服直著放，比平放節省25％的空間，」陳映如說，直著放除了省空間，且每件衣服都看得一清二楚很好找，拿衣服的時候也不容易弄亂。

另外，她也建議善用小紙盒來存放一些小配件，也可以區隔衣櫃的抽屜。房門或是衣櫃門後可以加裝吸盤式的毛巾桿，用來吊圍巾、披肩，好拿好收。

衣櫃吊掛空間有限，為了節省衣架，不妨把平常會搭配的幾件衣服掛在一起。至於冬天穿的羽絨外套蓬鬆佔空間，換季時陳安祺都會把羽絨衣塞進洗衣袋裡收納。她習慣把長的衣服掛一區、短的掛一區，這樣在短衣服下面還有空間放收納箱。

●收藏與紀念品

「這是收納的大災難！」陳映如苦笑說，她自己不擅長布置，所以幾乎不買紀念品，以免難收納又易顯得凌亂，但像她媽媽就有能力把各式紀念品擺放得很有美感，要不要買紀念品因人而異。

陳安祺坦言自己出國旅遊時還是會忍不住把旅遊資訊、地圖、票根都帶回家，但是像這類有紀念性的東西，她都會集中收在一個抽屜或盒子裡。「這些是很容易勾起回憶、但使用頻率卻很低的東西，」她建議把日記、書信、紀念品等物品留到最後再收，才不會收到一半忍不住去看、看到忘記時間。

4.養成維持整齊、 不堆積物品的好習慣

平常很難做到把雜物都收進抽屜裡，但至少要做到把雜物放進小籃子裡。「籃子收納法就是懶人收納法，一個蘿蔔一個坑，」陳安祺會在客廳放幾個漂亮的小籐籃，分別放鑰匙、發票、銅板，回到家後她還是隨手放東西，但其實是放在固定的籃子裡，看起來就不會亂七八糟。

像牙刷、牙膏、洗面乳等東西，天天都要用到，不可能收進抽屜，就算現在收好了，也無法長久維持，因此重要的是如何找出合理且符合人性的收納方式。

定期檢視自己的物品也很重要，才不會老是買了重複的東西。而且絕不能放任自己毫無節制地購物。「我的原則是物品要先有出才有進，先想好有沒有空間擺放，再決定要不要買，」陳映如強調，空間是固定的，當她想買新鞋時，一定會先想好該把哪雙舊鞋淘汰掉。

此外，不是真正想要的東西就不要帶回家，從源頭就阻止雜物進入家裡。例如免費的環保袋、環保筷等，如果你不需要，就不要拿，以免徒增日後收納時的煩惱。

(中時電子報)