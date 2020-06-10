行政院會明將核定科技會報辦公室「台灣顯示科技與應用行動計畫」報告，其中指出，未來5年政府預計投入177億元積極推動，實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。

行政院科技辦在今年2月提出台灣顯示科技與應用行動計畫 (2020-2024 年)，其中指出，我國資通訊產業已有厚實基礎，在 AI 和 5G 等新興科技帶動下，資通訊產品帶給 使用者更豐富的互動體驗，預期顯示科技與應用將成為下一波產業成長的動能。根據臺 灣顯示器產業聯合總會(TDUA)資料，2019 年我國顯示科技產業產值達 1.4 兆元，就業 人口 15 萬人，大尺寸、中小尺寸、TV／IT 面板及車用面板出貨均高居全球第二。全球顯示科技產業面臨激烈競爭，若我國無因應對策，預估到 2030 年將面臨產值下滑 5,000 億元，就業人口流失 5 萬人的困境。

有鑑於此，行政院科技會報辦公室去 7月已召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議」，廣邀 400 位產官學研各界代表參加，在會議中廣納意見、並形成共識；後續依據 SRB 會議結論，規劃「台灣顯示科技與應用行動計畫 (2020- 2024)」，協調各部會研議我國顯示科技與應用產業發展目標與具體推動措施，促成我國數位轉型。

科技辦表示，「台灣顯示科技與應用行動計畫」以實現「Beyond Display—透過新興顯示科技與應用建構 2030智慧生活」為願景，目的在發揮台灣既有產業優勢，以硬體打造競爭基石，以軟體提升價值，發展全方位系統整合方案，並鏈結我國智慧零售、醫療、移動與 育樂產業各領域應用服務相關廠商，藉由我國國際通路拓展平台力量，協助高階顯示創 新應用解決方案進行國際行銷，塑造臺灣成為全球顯示科技與應用創新的重要樞紐，讓台灣在下一波的智慧產業浪潮中取得機會與優勢，帶動我國邁向未來經濟發展的新階段。

科技辦指出，科技是我國相當重要且具有優勢的產業，政府和產業將共同努力，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。未來5年政府預計投入177億元積極推動，實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」願景。

(中時 )