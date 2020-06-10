新冠肺炎疫情衝擊，財政部公布5月稅收2283億元較去年同月大減1802億，累計前5月實徵淨額7479億元，較去年同期減少1365億元，雙雙創下歷年最大減幅。財政部官員指出，稅收減少，主要受到因應疫情，民眾可分期或延繳營所稅、綜所稅等因素影響。

展望全年稅收，財政部統計處副處長陳玉豐表示，目前可以看到娛樂稅、營業稅受到疫情影響下滑，另營所稅與土增稅則有去年基數較高問題，都將讓今年稅收成長受限，下半年希望在政府推動三倍券等振興政策下，能追回稅收，因經濟面成長，稅收也會跟著水漲船高，如三倍券應會對提振娛樂稅、營業稅等稅收相對有幫助。

財政部公布最新稅收統計， 5月總稅收實徵淨額2,283 億元，年減1,802 億元，減幅達44.1％；累計1至5月實徵淨額7,479 億元，也較去年同期減少1,365億元、減幅為15.4％。

5月實徵淨額與上年同月比較，以營所稅減少1,514億元、綜所稅減少159 億元、房屋稅減少49億元、貨物稅減少36億元較多，證交稅增加33億元，則是創歷年10月單月次高。

(中時 )