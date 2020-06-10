台股從6/1正式站上萬一後，外資開始回頭，新台幣從30.1大幅升值至29.8以下，顯示持續有大量資金匯入，再大量資金的加持下，台股幾乎以急拉的方式，在短短兩周內大漲近千點，現階段多數投資人的問題都是「指數漲這麼多，還有什麼股票可以買？」

在指數高檔、資金充沛的環境下，投資人的操作重點應該是放在「什麼股票還有夠大的空間可以容納大量資金」，而不是「今天什麼股票最強」，近期去追逐強勢股，會發現，漲勢往往都只持續１至２天，畢竟漲多的個股，再漲空間有限，難以吸引到更大量的資金轉進，唯有上漲空間夠大，才有辦法持續吸引如此大量的資金轉入。

「有夠大空間可以容納大量資金的個股」，也就是所謂的低基期股，但並不是只要股價偏低就叫低基期，而是要評估一檔個股過去的營運及未來營運狀況，去給出合理的目標價，並檢視目前的股價是否偏低，這也是法人圈常見的慣用手法，一旦發現某檔股票股價格偏離應有價值，就會開始逢低布局，買滿後才出具報告及利多消息，吸引一般投資人進場買股。

一般投資人資源有限，較難評估出一檔股票是否偏離合理的價格，因此最簡單的方式就是去觀察，同族群中，哪一檔股票漲勢相對落後，也可以搭配本益比、股價淨值比是否在歷年的相對低點來觀察，只要產業未來展望、需求不變，在資金無處可去的情況下，自然會轉往基期偏低的個股。

而以族群來講，後續可留意無線藍芽耳機供應鏈，上半年因疫情影響，聲學元件出貨遞延，多數供應鏈在上半年營收都明顯下滑，導致整體供應鏈漲勢較為落後，但下半年，蘋果有望推出新版售價較低的AirPods 2，加上蘋果下半年推出的新機，預計不再隨機附贈有線耳機，藉此刺激無線藍芽耳機銷售，整體供應鏈預計第一季將會是營運谷底，下半年後營收有望逐月成長，基期較低的相關個股包含：美律、鈺太、康控、新日興。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時電子報)