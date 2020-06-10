英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）推出一款恆定電流的線性LED驅動IC BCR431U，能在調 LED電流時提供較低的電壓降。該產品為新一代BCR系列的第二款產品，具有低壓降特性，針對最高37 mA的電流所設計。新款BCR431U的典型應用包括LED燈條、廣告招牌、建築LED照明、LED顯示器以及緊急、零售和家電照明。

BCR431U整合式驅動IC在15 mA電流下的壓降僅105 mV，效能領先業界，為照明應用提供更多設計彈性。

此整合式驅動IC在15 mA電流下的壓降僅105 mV，效能領先業界，為照明應用提供更多設計彈性。如此可提升整體效率，並提供所需的電壓餘裕，補償供應電壓之中的LED順向電壓公差及變異。BCR431U能讓照明設計增加更多LED，例如用同一個IC驅動七個串聯LED，而不只是六個LED；或者，也能用來增加LED燈條設計的整體長度，例如從5公尺增加到7公尺。整體而言，LED燈條越長，代表接電點越少，以及更少的安裝工作。

LED電流可透過專屬針腳上的高歐姆電阻輕鬆調整，IC供電電壓範圍介於6V至42V之間。具備智慧型過熱控制電路設計，可在溫度上升時保持恆定電流，提供安全可靠的運作效能，並延長LED系統壽命。此外，驅動器只會在接面溫度變得很高時降低LED電流。BCR431U擁有可低達1％等級的調光亮度，對多種LED燈條設計極具吸引力。

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