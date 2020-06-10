苗栗縣政府去年結合在地業者，推出好吃、好玩、好有趣行銷活動，刺激在地消費，成功增進買氣，今年擴大辦理，將推出第二波好吃、好玩、好有趣活動，並因應疫情趨緩，搶攻國內旅遊市場，預計聯手更多業者推出優惠及小旅程，希望能將遊客留在苗栗「食、宿、遊、購」。

去年縣內觀光工廠、產業故事館在縣府整合協助下，推動「苗栗產業好吃、好玩、好有趣聯合行銷活動」，消費滿額即獲抽獎機會，由店家自發性提供數百份獎品，再透過網路直播抽獎，同時也能拓展店家知名度，以跨業整合達到聯合行銷目的。

縣府工商發展處長黃智群表示，第一波好吃、好玩、好有趣活動有13家觀光工廠以及產業故事館加入，自去年11月至今年3月止，共發出1萬3500張摸彩卷，增加675萬元營業額，送出超過百份好禮，成功提升產業整體價值，進而帶動營業額成長。今年預計推出第二波苗栗產業好吃、好玩、好有趣行銷活動，由在地業者主導辦理，並擴大規模，目前約有超過20家觀光、住宿等業者加入，將持續募集店家共同響應。

黃智群表示，透過業者結盟，延續第一波活動的熱潮，期盼第二波在更多家在地業者聯合行銷後，不只透過網紅、部落客線上直播抽獎，介紹店家特色外，也能串連小旅行等各方案，加碼推出優惠，刺激在地消費，縣府也將全力支援協助，讓全台遊客能到苗栗體驗深度旅遊享優惠。

(中時 )