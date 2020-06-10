民眾黨祕書長謝立功日前拋出「白藍合作」，引發譁然，北市議員王世堅10日不屑大酸，民眾黨主席才是柯的正職，台北市長是兼差，白藍合作注定是失敗的「白爛組合」。至於蔡英文總統9日大啖蚵仔煎引發「罷柯」話題，王自曝「我小學綽號就是蚵仔煎，柯總是被我煎！」

王世堅表示，柯對台北市政一點不關心，成天在想政治競合、黨如何發展，柯只會讓市民更厭惡，柯乾脆辭掉市長去當黨主席，「白藍合作」從名稱上看就注定是「白爛」，是白目、鬼扯、瞎扯的組合，光名稱上就不威，刻意把白放在藍前，白要併掉藍。

「國民黨若接受這樣的組合，那藍真的很白爛！」王世堅酸，堂堂百年大黨，被一個才1歲的新生嬰兒政黨併掉，那注定失敗，任何政治組合都要有中心思想、核心價值，柯竟還想跟民進黨做朋友，民進黨不一定接受，朋友有分深交、莫逆之交、點頭之交，他對柯絕對保持距離，因柯白目的背後帶有邪氣。

針對罷柯，王世堅說，柯命中注定要跟他糾纏在一起，他小學的綽號就是「王世堅、蚵仔煎」，柯總是被他煎，所以名稱上也註定，而蔡總統的思慮跟他一樣，很單純，吃蚵仔煎就吃，沒什麼蘊含的意義，蔡總統也一再表明，沒有罷含國家隊，背後完全跟民進黨無關。

他強調，罷韓是公民團體「四君子」一步一腳印，像苦行僧一樣走了一年，提出訴求而獲得社會認同，現在說下個目標是柯，這些話都是柯放出來的，故意製造假消息，想拉抬自己份量，藉由製造新聞，引起柯粉的危機感而回來凝聚，但只會讓整個社會更厭惡柯。

「民眾黨比較像小紅！」王說，柯是至今為止，第一名被中共公開認證的最佳代言人，前年中共國台辦公開出來嘉許並肯定柯，對大陸關係有促進，民眾黨是彩色黨，反正對柯來說「撿到籃裡都是菜！」

(中時 )