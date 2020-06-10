台南社區大學10日公布，將整合「公民智庫電子報」與「台南社大學習報」等2個自媒體，打造全新公民電子報「閒閒罔哺豆」，於20日正式上線。台南社大校長林朝成表示，這是個讓各行各業發聲的平台，也為城市難題找解方，期許能發草根公民的聲音，說街頭巷尾的故事。

林朝成說，電子報「閒閒罔哺豆」的命名來自金曲歌王謝銘佑，意即不管是生硬的政策、地方關心的議題，還是街頭巷尾流傳的軼聞，都可以邊「哺」（台語）土豆邊閒聊，輕鬆愉快交流意見。

電子報單元分成走入城區、在地議題、專欄評論、街頭巷尾4個單元。走入城區與在地議題，由公民智庫執行長黃建龍編寫，審視台南保存歷史城區政策的脈絡。環境議題則連結台南社大環境行動小組、看守台灣等環團，評論台灣、台南的環境現況。社大師生也規畫「生活研究室」專題，以未來為想像，討論都市發展。

而特色人物系列專欄，也收集了古意唸歌團團長羅士哲、台南茶人葉東泰的台語茶詩等故事。 「街頭巷尾」則涵蓋了老屋、老街走讀，讓讀者經歷文學的「輕旅行」。

林朝成說，如果對閒閒罔哺豆有興趣的朋友，可訂閱電子報Telegram的頻道，每月20日將定期發布精選文章，也能追蹤台南社區大學臉書，或直接搜尋網址：https：／／tncomu-news.com／。

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