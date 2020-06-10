一把薩克斯風可吹出春天的風聲、山谷的風聲？黑眼睛跨劇團、MIT米特薩克斯風樂團、驫舞劇場，一起推出作品《春風小小孩》，帶著孩子透過音樂、戲劇和舞蹈互動，感受風的動態。

故事內容來自編導閻鴻亞4歲半兒子的真實故事，閻鴻亞表示，他的兒子原本是個怕風的小孩，「這給了我靈感，寫一個原本害怕風的小孩，結果他所到之處都沒有風，最後決定克服問題，想辦法找到風，希望風能跟他回家的故事。」

《春風小小孩》劇中有編舞家陳武康帶孩子跳舞，同時還有一名小丑演員，透過遊戲和觀眾互動，帶觀眾一起發想、決定劇情走向，同時還有一組4人編制的薩克斯風室內樂團，用音樂和聲音扮演多種角色。

樂手之一、次中音薩克斯風演奏家黃珮涵表示，「我們用薩克斯風的脖管、吹嘴，模擬風聲、鳥叫聲，或是用音樂表現氣候變化，像是狂風暴雨時，搭配《大黃蜂的飛行》，遇上夏季暴雨時，使用的音樂是韋瓦第《四季》裡的〈夏〉，微風配上〈千風之歌〉，山谷的風就使用《獅子王》配樂選段。」

黃珮涵表示，樂手同時是演員，如：劇中讓風再度跟著小男孩回家孫婆婆，就由其中三名樂手扮演，「三人一起講一樣的台詞，像是和聲，頗有魔幻效果。」

(中時 )