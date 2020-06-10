美國最新報告宣稱，中國於今年5月新服役兩艘094型戰略核潛艇，「中國水下核威懾艦隊的規模已接近美國的一半...使美國本土遭到核打擊的風險大增」。

據美國《國家利益》網站8日報導，美國國會研究服務中心發表題為「中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響」報告。該報告宣稱，戰略核潛艇旨在確保本國遭到核攻擊時能進行核反擊，並「從根本上確保完全摧毀攻擊者」。

根據美國海軍情報辦公室的數據，中國新服役的094型戰略核潛艇裝備有12枚「巨浪-2」潛射洲際導彈，此外還配備了反艦巡航導彈、尾流自導魚雷、線導魚雷和水雷等常規武器。尤其讓美國海軍焦慮的是，中國此前已試射新型「巨浪-3」固體燃料洲際導彈，其射程超過5600英里（約9000公里），「這使美國大陸面臨巨大風險」。該報告稱，當前美國海軍擁有14艘「俄亥俄」級戰略核潛艇，「中國戰略核潛艇規模已接近後者的一半。預計到2030年，中國戰略核潛艇的總數將達到8艘」。

此外，該報告有意炒作「中國威脅」宣稱，「中國似乎正在全球擴大其戰略核潛艇的活動範圍，相關新聞顯示全球各熱點地區都可見到中國戰略核潛艇的踪跡」。

(中時電子報)