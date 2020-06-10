地板變身成黑板，演員圍在小朋友身旁，邊演戲、邊畫畫，描述漁村孩子思念出海捕魚父親的故事。這是台北兒童藝術節「兒童戲劇劇本創作」的首獎作品《小路決定要去遠方》，將於7月在台北首演。

編劇吳彥霆表示，創作靈感來自他在瑞濱國小兼課時的故事，「那是一所靠海的小學，有很多小朋友的爸爸媽媽，從事捕魚工作，經常無法見到爸媽，其中有位小朋友，我晚上陪他寫功課時，他容易想睡覺，後來才知道，原來他晚上不睡覺，都是在等爸爸回家。」

吳彥霆表示，有天晚上，這名小朋友的爸爸突然出現了，「他很高興地對窗邊大喊：我爸爸來了！這讓我印象深刻。」

吳彥霆出生於1990年，是台北人，畢業於淡江大學歷史系，就讀期間參加學校裡的實驗劇團，服兵役期間在瑞濱國小擔任教育替代役，退伍後短暫在校工作。對兒童教育很有興趣的他，現就讀北藝大藝術教育人文教育研究所。

《小路決定要去遠方》故事描述有一名小朋友，一直告訴班上同學，他的爸爸是船長，有人相信，也有人不相信，有天這個小朋友失蹤了，被黑婆婆帶走了，老師找到他時，他失聲了，正當老師著急時，卻發現他是自己選擇把聲音交給黑婆婆的。

吳彥霆表示，故事主要想談論，「大人遇上孩子的問題時，不需要急著扮演拯救者，有時只要聆聽、陪伴和接納，以及願意信任孩子，孩子會自己做出選擇，找到自己的路。」

導演洪千涵表示，小朋友往往不知道如何表達自己的感覺，「有一些情感、情緒，或許還沒學到字彙說出來，劇場可以提供小朋友表達的空間。」

洪千涵表示，這部作品沒有觀眾席，舞台上會有大塊黑板，「演員邊演戲，邊使用粉筆在地上畫畫，讓看戲的小朋友自動靠過來聽故事，自然而然產生互動。」

(中時 )