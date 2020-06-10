全球大流行的新冠肺炎人人恐懼，高雄市卻有蔡男、楊女等10名男女，在疫情高峰時，用Line轉傳「路竹有人得武漢了，路竹菜市場先不要去」的假消息給朋友，訊息快速擴散傳開，橋頭地檢署檢方偵辦，認為轉發謠言的10人均涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，但考量他們事後都刪文澄清，10日均處分緩起訴。

橋檢緩起訴書表示，蔡男、黃男、黃男、楊女、鄭男、高女、陳男、董男、洪男、李男等10人均知新冠肺疫情嚴重，為全國民眾關注事件，卻在未經查證下，蔡男於3月20日7時許，傳送「路竹有人得武漢了。路竹菜市場先不要去」之LINE訊息予友人，並於同日9時許，以

口頭告知方式散佈予黃男。

隨後黃男於3月20日9時許，傳送「一甲跟高新後面各有一人武漢確診，救護車已送至醫院隔離，她們有到過路竹豬血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人」之LINE訊息至LINE群組。黃男、楊女、鄭男、高女見到訊息後，分別轉發予多名友人及各自加入之LINE群組。

之後陳男於3月20日下午2時54分許，於臉書「路竹大小事」社團留言：「勤洗手。希望大家都安全。這種事不該隱瞞，我只說到這。勤洗手，她們有到過路竹豬血湯隔壁米粉炒，去

過高新，去過路竹全聯，請告知其他人。最新消息，三個人是同一個家庭，是在豬血湯隔壁賣羊肉的，家住一甲，在路竹賣羊肉。看得懂的就懂。」

董男於同日晚間9時，也在該社團留言：「一甲跟高新後面各有一人武漢確診，救護車已送至醫院隔離，她們有到過路竹豬血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人。最新消息，三個人是同一個家庭，是在豬血湯隔壁賣羊肉的，家住一甲，在路竹賣羊肉。」

洪男於3月20日12時33分許，傳送「提醒大家：路竹市場賣豬血湯女兒在長興路竹廠上班去德國玩，今天高醫確診新冠病毒！隔壁賣羊肉的去希臘，好像也是確診個案」之LINE

訊息予友人。

李男則於4月19日10時21分許，在高雄市左營區其住所內，於臉書「我是高雄人」社團，以暱稱發文張貼「疫情那麼危險，高雄目前還是全台六都來說最安全的。總統大選前這疫情早就發生了，中央為了連任不公佈。怎了，現在就不管了嗎。果真是為了黨的利益，不考慮百

姓生命。」之訊息，使不特定人均得以見聞訊息，因誤信而產生恐慌。

檢方表示，被告10人所為，是犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪。該罪屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，審酌被告10人於5年內無犯罪紀錄，犯後態度良好，已深表悔悟，並於上開LINE群組、臉書社團重新貼澄清事實，均因一時失慮致罹刑章，歷此司法偵查程序應有所警惕，不致再犯，認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，黃等9人於緩起訴處分確定之日起6個月內向公庫支付3至6萬元緩起訴處分金，其中蔡男同時須參加橋檢舉辦的法治教育講座1場次；李男於緩起訴處分確定日起8個月內，向橋檢指定之政府機關、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供80小時的義務勞務。

(中時 )