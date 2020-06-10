故宮南院專屬的書畫展廳，特製的立軸櫃號稱全台唯一，不但材質可防彈，觀賞文物距離也縮短到20公分。（呂妍庭攝）

故宮南院專屬的書畫展廳，特製的立軸櫃號稱全台唯一，不但材質可防彈，觀賞文物距離也縮短到20公分。（呂妍庭攝）

故宮博物院院長吳密察10日主持「翰墨空間─故宮書畫賞析」特展記者會時，強調後疫情時代，南北院要翻轉。（呂妍庭攝）

國立故宮博物院南部院區在南院打造專屬書畫展廳，即日起盛大推出「翰墨空間─故宮書畫賞析」特展。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區在南院打造專屬書畫展廳，即日起盛大推出「翰墨空間─故宮書畫賞析」特展，為妥善保存珍貴文物，又能讓民眾近距離看文物，南院特製立軸櫃，大幅將畫作與觀眾間的距離從過去70公分以上縮短至20公分，且材質不但可讓櫃內維持一定溼度和溫度，還具防彈功能，號稱全台唯一。

隨疫情逐步解封，南院推出「翰墨空間─故宮書畫賞析」特展，院長吳密察10日下午親自到南院主持開展記者會，表示「台灣需要各種各樣不同的翻轉，南北院也一樣要翻轉」，他認為北院有的，南院一定會有，南院有的，北院不一定有，所以之前因為保存關係，書畫文物不太敢南下展出，他認為不行，所以去年底就規畫在南院設書畫展廳。

吳密察說，故宮典藏6000多件傳統書畫，因材質關係，每次僅能展出3個月，展覽結束後必須靜置18個月，有的甚至到3年，所以未來南院的書畫展也會3個月換展一次，因有些已百年，甚至上千年，歡迎大家來南院走走，看看老祖宗的作品。

南院首場書畫特展將展出46件展品，重要古物有12件，一般古物27件，系統性介紹繪畫與書法的發展脈絡，展現故宮院藏書畫的多元風采，嘉義縣長翁章梁10日下午由吳密察和故宮書畫處長劉芳如等人陪同，在南院一睹國寶丰采。

翁章梁指出，這次展覽為南院開館近5年來首度的書畫特展，回應了許多南部朋友的期待，對中南部的書畫家和鄉親更是一件大事，很多書畫愛好者會臨摹字帖上的字體，在故宮南院看到真跡就更有感覺了，機會難得，請大家把握機會。

故宮南院表示，「翰墨空間─故宮書畫賞析」第一檔展期到9月13日，且南院自6月起精采不斷，6月25日推出「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」，重量級青銅文物與沉浸式投影體驗，十分精彩；6月21日「日環食觀測」活動，北回歸線上最好的觀測點在故宮南院，錯過要等195年，至於「2020夏日親子藝術月」，即將在7月10日啟動，後疫情時代，歡迎觀眾走進故宮南院，共享藝術精粹。

(中時 )