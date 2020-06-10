為響應政府照顧偏鄉政策，國際扶輪3510地區張鴻熙總監帶領共同申請「全球獎助金案」，10日捐贈六龜區衛生所超音波掃描儀1台，以照顧當地民眾健康，期望透過高科技檢測儀器，使民眾能早期檢查、早期治療提升壽命及醫療品質。

六龜區位於高雄市東北部，目前區內有西醫診所3家（包括衛生所）、牙醫診所2家（包括衛生所）、健保藥局3家，為醫療資源不足地區，全線僅旗山區有地區醫院，居民就醫車程來回約需2到3小時。

國際扶輪3510地區鳳山西區扶輪社捐贈價值計140餘萬超音波掃描儀1台，此超音波可運用在婦產泌尿科檢查、血液透析站患者血管通路檢查、一般腹部超音波檢查等，可造福民眾B、C肝炎長期追蹤檢查需要，再也不用因為須超音波檢查而舟車勞頓奔波求醫。

六龜區衛生所所長林鴻表示，所內有一台使用32年的超音波掃描儀，有一位肝癌末期患者，被大腹便便的腹水折磨，每2周都要到大醫院抽腹水，求助六龜區衛生所，在超音波導引下順利放出腹水解除痛苦。

林鴻指出，有了國際扶輪3510地區的這台超音波掃描儀，將大大提升民眾就醫可近性，也讓扶輪社的愛心在偏鄉地區發光發熱。

(中時 )