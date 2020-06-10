洪藝姍表示原本無意介入人家婚姻，但兩人日久生情，對方甚至到她住處「幫她洗澡」。(圖/ 摘自YouTube《命運好好玩》)

女星暢談當小三經驗 人夫到府親密服務…樂洗鴛鴦浴(影片/ 取自[email protected]命運好好玩 官方頻道)

購物專家洪藝姍轉型綜藝咖之後，在節目上不吝嗇分享閨房情趣外，日前更在《命運好好玩》暢談先前當小三經驗；洪藝姍表示原本無意介入人家婚姻，但兩人日久生情，對方甚至到她住處「幫她洗澡」。

近期洪藝姍到命理節目《命運好好玩》當嘉賓，主題是講「感情路上多坎坷」，她說自己20幾歲在一間運輸公司上班，當時被許多已婚男性追求，其中一名來自英國的工程師雖然已婚，卻對她展開瘋狂追求；她坦承一開始是自己先出手，「某次我走過他的座位，摸一下他耳垂，就害羞跑掉」，後來兩人有出遊玩，但除了親一下之外卻始終沒更進一步發展。

另外，洪藝姍接著不諱言自曝當小三被抓姦的實例，她說自己和一名已婚男本來只是好友但日久生情，有一次聚會後不小心發生關係，就開始當小三；有一次已婚男到她家修理東西，還順便幫她洗澡，後來還被正宮抓姦，彷彿現實版《夫妻的世界》。

(中時電子報)