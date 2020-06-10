將台北市中山堂變身成迷宮，栢優座劇團作品《小小英雄向右轉》帶孩子邊走迷宮、邊看戲，透過和演員的遊戲和互動，決定劇情結尾，將在8月首演。

近年興起許多演員和觀眾互動的表演方式，在情節安排下，觀眾成為劇情和演員的一部分，稱為「沉浸式劇場」，導演許栢昂表示，專為孩子而設計的作品較少，融入京劇同樣是他首次嘗試，「裡面我們安排了很多關卡，讓孩子學習戲曲身段、唱戲，近距離看演員就在身邊演戲。」

《小小英雄向右轉》故事取材東方經典《水滸傳》，包括〈石秀探莊〉、〈時遷偷雞〉、〈三打祝家莊〉故事，出場人物包括時遷、石秀、楊雄、宋江。故事從有人假冒梁山好漢，被祝家莊人抓走開始，宋江聽聞，率領眾人到祝家莊營救被抓走的人開始。

許栢昂表示，演到救人橋段時，小朋友會碰上兩條路線選擇，「第一是跟著石秀，成為砍柴的樵夫，第二是選擇跟上楊雄，打扮成法師的樣子，深入祝家莊救人，過程中會教他們京劇的身段、口白，學會了之後，成為闖關時的通關方式。」

近年同樣執導沉浸式劇場的導演洪千涵，最近同樣嘗試為小朋友打造互動劇場，她安排把地板變身成黑板，讓演員圍繞著看戲的小朋友，邊說故事邊畫畫。

洪千涵表示，她以童年經驗，思考看戲的小朋友，「我小時候常常不覺得自己是小朋友，我認為孩子看戲，不一定要有大人陪伴，如果整場戲的觀眾，都是和自己同年紀的孩子，應會帶給孩子不一樣的反應和體會。」

(中時 )