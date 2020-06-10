新加坡今天新增451人新冠確診病例，是6天來最高，其中大多數為住在外勞宿舍的移工，社區病例則有7起，其中3例是新加坡公民與永久居民，4例是工作證持有者，全國累計確診病例達3萬8965起。

新加坡是東南亞確診人數最多的國家。新加坡因爆發移工宿舍大規模群聚感染，政府大規模為移工進行檢測，自4月初以來，每天確診人數幾乎都維持數百例。6月以來，單日新增確診人數介於200至500多人，昨天新增218人確診，是4月11日以來最低的單日確診人數。

衛生部表示，近來新增社區病例數呈上升趨勢，從之前平均每天4起，過去一周來平均增至每天9起；感染源不明的社區病例也從先前平均每天2起升至每天4起。衛生部解釋，部分原因是政府主動檢測目標族群，因此在過去一周發現更多病例。

根據衛生部統計，累計共2萬5877人康復，約占總確診人數的67%。目前維持25人病故。

此外，新加坡自6月2日起逐漸解封，分階段恢復經濟活動，同時，星國政府也持續擴大檢測能量，目標是在未來幾個月內，將檢測量從每日1萬3000件提高到每日4萬件，藉由主動篩檢以防爆發新一波感染。

根據《海峽時報》報導，新加坡目前已有近200家診所具有檢測的能力。除了設立區域篩檢中心，也設置移動式及得來速篩檢站，擴大檢測能量。

(中時 )