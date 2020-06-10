華爾街投行巨頭高盛(Goldman Sachs)的分析師在給客戶的最新報告中表示，不建議在大宗商品(貴金屬除外)上做多，因為近期的漲勢已超過基本面。高盛預計未來12個月黃金價格將達到1800美元/盎司，若達2000美元/盎司也不令人意外。

該行指出，鑒於大量庫存積壓和需求低迷，大宗商品近期的強勁表現令人驚訝。

如果供需平衡不發生變化，大宗商品現貨市場的任何反彈都是不可持續的，該行補充稱，油價的上漲「幅度過大、速度過快，但金屬則不然。」

再加上與新冠病毒相關的供應中斷，以及封鎖導致的供應不足，貴金屬市場的庫存相對較少。高盛預計工業金屬3個月的回報率為0.8%，能源類為回報率-9.5%，貴金屬回報率為-8.6%，農業相關回報率為-7.4%。

高盛指出，從3個月、6個月和12個月來看，高盛預計大宗商品較標普GSCI指數的回報率分別為-7.5%、2.7%和13.1%。

今年迄今為止，大宗商品的回報率為-34.2%，而2019年回報率為17.4%。

高盛預計未來12個月黃金價格將達到1800美元/盎司，通膨高於目標水平的尾部風險將成為推動金價突破2000美元/盎司的潛在因素。

(中時電子報)