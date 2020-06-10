因為新冠肺炎疫情停擺的職業網球，最快8月要恢復比賽，而延期到9月的四大賽之一法國網球公開賽，法國網球協會主席奎迪塞利（Bernard Giudicelli）透露，有意開放觀眾進場。

今年網球四大賽只有1月澳洲網球公開賽順利完賽，接下來3月新冠肺炎大流行，原訂5月24日開打的第二站四大賽法網延後到9月底展開，第三場四大賽溫布頓錦標賽則是取消，第四場四大賽美國網球公開賽目前是照原定時間表於8月31日點燃戰火。

法國網協主席奎迪塞利提出開放觀眾的想法，希望保留法網好客的精神，更打算開放有空位的包廂位子給球迷，屆時有意入坐包廂的球迷必須付額外費用，然後會收到手機簡訊告知哪裡有空位，不過如果官方人員需要位子的話，球迷得把位子讓出，奎迪賽力補充：「這只是個分享包廂的概念。」

奎迪塞利會有這個提議，主要是因為法網包廂在首周賽事期間，上午11點早場賽事開始時通常都蠻空的，才想說可以讓一般球迷入座，不過會購買包廂票的單位，支付的費用是法國網協相當重要的收入來源，因此一旦他們要看球，還是得請球迷離席把位子還給包廂訂位者，法國男子網球好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）回應：「我覺得這點子不錯，當我還小的時候，很希望可以坐在離球場近一點的位子看比賽，祝福這個點子有用。」

(中時 )