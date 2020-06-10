一場「夢想成真、圓夢巨人」活動10日在正修科大舉行，從小因打錯針神經受損，左半邊肢體無力，五歲才會走路的餐飲系同學林綠婕，從餐飲找到人生目標；與姊姊相依為命的數位多媒體系同學李建龍，嚴重車禍開了五六次腦，好幾次想輕生，幸有姊姊一再鼓勵才打消念頭，兩人都堅信只要努力一定會有成功的一天。

正修科大「圓夢巨人」活動10日在時尚美學教室溫馨登場，首先播放神經受損，左半邊肢體無力餐飲系三年級同學林綠婕及多次開腦數位多媒體系三年級同學李建龍一起服務、一起學習的影片，即使行動不便，仍用心為需要協助的人服務，令人感動。

校長龔瑞璋看完影片後表示，人生來一定是不公平的，加上後天的挫折磨難，過得很艱辛，如何從困境重新站起來，才是最重要的，多年前有一位傘兵跳傘不慎墜落，就是正修的校友，經咬緊牙根持續不斷復健，如今恢復情況良好，學校教育就是要教同學經得起挫折，進一步克服挫折。

這學期因新冠疫情攪局，為防止社區傳播感染，正修科大關愛輔導中心無法到社福單位服務，師生特透過圓夢計畫，帶領學子製作「防疫幸福禮盒」，與社區華山基金會鳥松天使站合作，帶領學子關懷社區獨居長者，經由服務將祝福與美味佳餚，送愛給社區爺爺奶奶。

正修科大圓夢計畫每學期培訓兩位弱勢學子，經由專業課程培養技能、圓夢服務給予舞台、從圓夢成果展現自我，讓他們挑戰自我、翻轉限制，兩位「圓夢巨人」分別為餐飲系同學林綠婕與數位多媒體系同學李建龍。

出生平凡家庭的正修科大餐飲系三年級同學林綠婕，因父母工作忙，由兩位姐姐一手帶大，小時因注射日本腦炎預防針發燒，在到診所打退燒針造成左邊神經受損，左半邊肢體無力，五歲才會走路，左腳有時還會突然沒力而跌倒。

求學過程常頑皮同學會學她搖搖晃晃的走路模樣，要不就是拿大保特瓶絆腳讓她跌倒，從小學到國中一直被欺負，高職畢業白天當清潔工，晚上超商打工，因腳不方便，曾一度想不開，在牛排館當洗碗員時，老闆有一天教她如何拿刀切菜，突然發覺自己非常喜歡，從餐飲找到人生目標與興趣，便開始考證照，常告訴自己，希望能創業幫助更多人，即使求學過程相當辛苦，還是會堅持到底。

出生美濃純樸小鎮的正修科大數位多媒體系三年級同學李建龍，父母在他兩歲時離異，從小跟著祖父母生活，曾發生嚴重車禍昏迷兩個多月，之後陸陸續續開了五六次腦，齒顎矯正固定牙齒，只能吃流質，靠呼吸器維生，一年無法說話，一路走來非常辛苦，好幾次想放棄，但看著大姐永遠鼓勵我，還有親戚、朋友及許多陌生人都為他加油打氣，才有了活下來的勇氣。

車禍一年無法工作，經不斷復健，克服身體障礙進才恢復行走能力，重回正修科大念書，即使求學過程艱辛，很感謝關愛輔導中心師長的支持，儘管車禍造成身體部分殘缺，但相信上天讓他活著，不是為了要自暴自棄，而是要從頭開始，希望透過自己的力量，幫助社會更多徬徨無助的人。

圓夢計畫系列活動由餐飲系老師謝仁宗指導製作桂圓雜糧麵包、呂俊男老師指導製作紅酒燉牛肉調理包、妝彩系老師劉玥彣指導製作乾洗手與洗手慕斯，再共同組成「防疫幸福禮盒」，在炎炎夏日防疫生活中，分送美味料理關懷協助社區獨居長者。

(中時 )