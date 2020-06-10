「轉角咖啡」坐落於後浦小鎮，城隍廟前的街頭轉彎處。（李金生攝）

小梅花鹿看到客人進來，總是毫不怕生的親親臉頰、鞋子，傳達一種溫馨的靜好。（李金生攝）

「轉角咖啡」簡單的陳設，呈現一種樸實的氣氛。（李金生攝）

釘著牧場編號耳標的小鹿，安靜的享用牧草和樹葉餐點。（李金生攝）

「小九子」常常好奇的張望著窗外風景。（李金生攝）

小鹿看到客人進來，總是毫不怕生的親親臉頰，熱情的跟人打招呼。（李金生攝）

小鹿開心的吃著樹葉，與主人李瑄共度午后美好時光。（李金生攝）

在街頭一邊喝著咖啡，一邊看著人來人往的街景，已經夠浪漫了，如果再有小鹿相伴，那該是多浪漫的情調？

金門後浦老街1間叫做「轉角咖啡」的小屋，就有這種讓人流連的美好氣氛。總是安靜作陪的「金門版奈良鹿」，已經成為吸客的活招牌，不少遊客慕名專程打卡留念。

從莒光路陳氏宗祠左轉，往城隍廟方向走，在土地公廟前的街頭轉彎處，可以看到掛著鹿頭 「轉角咖啡」的店招，牆壁上還彩繪著或拿著咖啡杯，或有些慵懶但笑臉迎人的貓、狗寵物。但輕輕推開木門，映人眼簾的卻是2隻有著滿身圓斑的小梅花鹿。

被暱稱為「小九子」、「王子麵」的牠們，有時安靜的咀嚼著牧草、樹葉，有時會好奇張望著玻璃窗外，看到陌生的客人進來，總是毫不怕生的親親臉頰、鞋子，傳達一種溫馨的靜好，讓人也情不自禁的出手輕撫，回報牠們的善意招呼。

碰到拿起手機合影的熱情客人，「王子麵」昂首配合，擺出來者不拒的雄性氣勢，不喜聽人大聲講話的「小九子」卻會輕輕碰咬客人，彆扭的耍耍小姐脾氣，逗得大家又躲又笑。

店主人李瑄說，這2隻梅花鹿是來自家族的光前牧場，出生7天就用人工餵奶，從每4小時1次，每次3西西到200西西，一路拉拔長大，從小就不怕人，至今快10個月大，已是咖啡屋的迎賓小小幫手。

不少遊客在金門巧遇牠們，意外和驚喜之餘，在網路貼出金門「梅花鹿奇遇記」，吸引更多人慕名到訪，不只因為咖啡、餐點好吃好喝，還為了跟牠們合影，留下不一樣的金門回憶。

這家很特別的「轉角咖啡」，住址在金門縣金城鎮中興路1號，營業時間是上午11：00-21：00。電話：082-311125。

(中時 )