百貨零售類股自5月隨著疫情趨緩，悶太久的消費力亦逐步回籠，包括寶雅（5904）、遠百（2903）、大洋—KY（5907）等5月營收均較上月增長，其中寶雅月增11％、年增5.48％，而遠百、大洋-KY等隨著報復性買氣，5月營收較上月均有大幅成長，且年減亦收斂不少。
寶雅5月營收13.2億元，在新店月底開店可望挹注6月營收，累計前5月營收達67.68億元，仍持續創新高，法人估，6月又有台北東區新店開幕，加上寶家亦在台中展新店，全台疫情解封將有望刺激出新買氣。根據上周寶雅線上法說，目前全台寶雅累計至五月家數達235家，寶家10家。
而遠百5月合併營收來到28.86億元，月增近13％，較去年同期減少2.81％，較4月跌幅大幅下降，遠百指出，整體3～4月因防疫期平均衰退1成，主要還是遠百信義A13新店新業績挹注，而5月全台人潮漸回籠，遠百全台11店業績相對成長5.3％，而轉投資SOGO百貨則在積極促銷與人潮買氣雙回溫挹注，較去年同期仍有1.8％衰退，但較4月則是大幅增長二成。
(工商 )
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