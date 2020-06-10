一年一度的「台北兒童藝術節」即將來臨，今年將邁入第21屆，將在7月17日至8月9日在台北市中山堂廣場展開，今年因新冠肺炎疫情，減少了來自世界各地的藝術團隊，但增加了30個國內團隊參與，將有3場售票節目和31場免費節目等活動。

台北兒童藝術節今年的策展主題為「從零開始New Kids in Town」，藝術樂園以台北市中山堂廣場為基地，7月18日至8月2日連續3個周末，將帶來不同主題的免費演出，並串聯台北表演藝術中心策畫的各專案，邀集不同領域的藝術家激盪創意。

台北市文化局指出，為落實「生活即藝術」理念，連續3周引領大小朋友在日常生活中，發現藝術的身影，3檔售票節目分別為「小路決定要去遠方」將在7月17日至19日在台北市水源劇場演出、「春風小小孩DEMO」將在7月25至26日在台北市水源劇場演出，而「小小英雄向右轉－水滸謎城祝家莊」則在8月7日至9日中山堂光復廳演出。

此外，因應疫情帶來的影響，文化局也特別委託C MUSICAL創作「Wash your Hands-給孩子的洗手舞」，連續3個周末都將帶來演出，透過音樂、舞蹈與肢體律動，讓大小朋友一起洗手，共同恢復美好的日常。

文化局副局長陳譽馨表示，兒藝節的規畫打破年齡框架，這次的主題「從零開始」是指讓0歲以上，各個年齡層都能擁有親近藝術的機會，而今年的節目內容非常精彩。

台北市文化基金會董事長李遠表示，兒藝節在疫情中誕生，對生活各方面都帶來影響，要團結起來一起面對；而從零開始的主題，除了有年齡的意涵，就兒童來說，每一個世代都是一個新的開始，要用不同的方式去和孩子相處。

(中時 )