高雄市長韓國瑜在今出席國民黨中常會時，提及墜樓身亡的高雄市議長許崑源跟鄭南榕「一樣關心台灣民主、一樣關心高雄前途，為什麼把鄭南榕變成英雄、許崑源變成狗熊？」鄭南榕基金會回應，兩者難以比擬，韓市長的發言是否得當，由國人公評。

基金會對於韓國瑜的說法指出，本會有必要說明；鄭南榕生前於威權時期創辦經營雜誌、揭開政治黑幕，同時組織籌辦三大社會運動：「五一九反戒嚴綠色行動」、「二二八和平日促進會」、「新國家運動」，爭取自由、人權與獨立國格，後於《自由時代》週刊刊登《台灣共和國憲法草案》，因此收到「涉嫌叛亂」傳票。

基金會指出，鄭南榕堅持其百分百的言論自由之信念與台灣獨立的主張，行使抵抗權拒絕出庭，於雜誌社自囚71天，以「心境平和，鬥志高昂」回應記者訪問，日日冷靜面對死亡。1989年4月7日上午9點10分，警方由時任中山分局刑事組長侯友宜先生帶隊來雜誌社逮捕鄭南榕，鄭南榕自焚殉道前，其三弟鄭肇基、女兒鄭竹梅、同事等十餘人仍在雜誌社內。

基金會表示，本會認為，兩者難以比擬，韓市長的發言是否得當，由國人公評。並誠摯邀請所有對鄭南榕先生還不熟悉的台灣民眾，來參觀紀念館，並一起來閱讀 ＃本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責，認識鄭南榕與其主張，並且作為今昔對照。

(中時 )