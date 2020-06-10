高雄市長韓國瑜宣布不提罷免訴訟，被傳是為了「卡」前新北市長朱立倫，「卡」國民黨主席江啟臣。前民進黨立委沈富雄卻認為，江啟臣、朱立倫聽到韓不提訴訟，高興都來不及。

沈富雄在政論節目《平論無雙》指出，韓國瑜的表現真的可圈可點，韓國瑜被罷免後不到48小時，他所作的決定和不提訴訟，跟他所預期的一樣。而行政院副院長陳其邁之所以拜託韓國瑜不要提訴訟，是因為他不想一下子就下來高雄當代理市長，因此韓國瑜這個決定，幫很多人解套。

沈富雄表示，韓國瑜決定不提訴訟後，因江啟臣、朱立倫戶籍都不在高雄，就不可能選，因時間上來不及。沈反問「你以為江啟臣、朱立倫這麼想選？」一定輸嘛，但大家期盼他們兩人去選，又不能推卸，現在剛好有藉口可以下，有媒體傳出韓不提訴訟是為了「卡朱」、「卡江」，其實江啟臣、朱立倫聽到韓不提訴訟，高興都來不及。

沈富雄認為，韓國瑜被罷免後調適非常快，而且非常好，韓粉不要落後，他也為韓粉凱道遊行擔心，凱道的陣容或訴求如果不像一個樣子，對韓粉來講，就會正式畫上句點。

至於陳其邁對是否代理市長說法非常小心，民進黨立委張宏陸則表示，時間緊迫，應該是徵召，以民進黨來看，應該就是陳其邁。但畢竟陳其邁還是行政院副院長，他要有副院長的高度，何況也不是說他要選，就是他了，民進黨還有一個程序，民進黨還沒徵召他，他怎麼說要去選，他也有困難度。另外陳其邁若要參加補選，也不能亂講話，到時犯錯會落人把柄。

(中時電子報)