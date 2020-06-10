高雄市長韓國瑜遭罷免後，昨日宣佈不提出訴訟，依法3個月內需完成市長補選。前國民黨副秘書長蔡正元到《POP搶先爆》接受專訪，指韓國瑜要為國民黨高雄市長補選成敗負最大責任；民進黨派阿貓阿狗來選都會贏，但一定派陳其邁參選；罷免單一選區的民代較容易，呼籲先罷免基進黨立委陳柏惟。

蔡正元說，不清楚韓國瑜內心的考量是什麼，「但不提訴訟的動作，會讓國民黨沒辦法為高雄補選做更寬廣的佈署」，變成須就地取材，等於限縮住黨中央的迴旋空間，無論要不要提訴訟都該跟黨中央商量，像是黨主席江啟臣、或外傳有意願投入補選的朱立倫。

蔡正元推測韓國瑜應該沒跟黨中央討論，或僅是知會而已，「韓國瑜要為國民黨在高雄補選的成敗負最大責任」，若韓心中沒有合適的人選、還把黨中央的路擋住，「就會變成擺爛的問題」，他希望韓國瑜已有理想名單可以投入補選。

對於有人認為國民黨在高雄市長補選贏面不大、不如不提人選。蔡正元認為「國民黨絕對還是會提名人選」，不能畏戰，黨還是要維持一定戰鬥性，「不提是更糟糕的事情」，當然決定權還是在黨中央。但他也坦言「這場補選坦白說民進黨一定贏」，不管派任何阿貓阿狗來選都會贏，陳其邁已經選過一次了，民進黨一定會派陳出來選，陳幾乎是唯一選項，若參選應該也沒什麼懸念會當選。

針對罷韓後掀起「報復式罷免」持續延燒，許多反韓民代如高雄市議員黃捷、立委陳柏惟都遭點名。蔡正元表示，韓國瑜遭罷免也是一種報復性的罷免，不能否認還是有這種情緒在，民主政治會存在這種現象。

被問到黃捷、陳柏惟遭罷免機率如何？蔡正元指出，「單一選區比較容易被罷免、複數選區比較難」，因此很難判斷複數選區的黃捷是否會被罷免，但是在單一選區的陳柏惟是在四分之一的條款下，不管任何人都很容易被罷免，「我呼籲大家民主實驗一下來罷免陳柏惟」，像黃國昌、韓國瑜都被實驗過，「我本身也有被實驗過」，每個人都要接受民主政治罷免的實驗，台灣已經走到新時代的罷免政治，呼籲大家踴躍罷免所有單一選區的立委，不管什麼黨都可以。

(中時 )