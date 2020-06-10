明(11日)是高雄市長韓國瑜及團隊最後一個上班日，將規劃溫馨音樂會和高雄市道別，然而，國民黨和民進黨到底會推出哪位戰將參加補選，也成為外界關注焦點。對此，民黨革實院長、台北市議員羅智強今(10日)晚間也在臉書發起網路投票，詢問大家「國民黨應該推什麼樣的人出來參選？」然而，約一小時的時間，已有1.5萬名網友進行投票，其中有近九成的網友認為「應推形象清新的年輕刺客」。

羅智強臉書發起投票活動。(取自羅智強臉書)

國民黨中常會今天移師高雄舉行，韓國瑜也親自出席，而黨主席江啟臣今在中常會中強調，補選人選將會在最快時間推出。不過，羅智強也在臉書發起投票活動，想了解網友們看法，他提問「你覺得高雄市長補選，國民黨應該推什麼樣的人出來參選？重量級的政治人物還是形象清新的年輕刺客？有其他建議請留言」。

然而，截至20時許，已有1.5萬名網友投票，其中有87%的網友認為「應推形象清新的年輕刺客」，另有13%的網友則認為「應推重量級的政治人物」。

不過，還有許多網友建議「培植高雄甚至是台南屏東在地青年，讓大家知道你們是重視南部縣市」、「不用推，浪費錢，這麼愛做就給他們做就好」、「建議不要推派人選 好好休息比較好」、「培養南部人選」、「練兵的好戰場。找個真的有毅力、身心異於常人的才撐的下去」。

(中時電子報)