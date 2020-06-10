健保訂定差額給付醫療特材上限引起醫界反彈，私立醫療院所協會今發函健保署指出，健保署為杜絕醫療院所收費亂象，訂定醫材自付差額，但僅單以價格為基準訂定收費天花板，未考量醫療品質、技術、設備等差異，追求「齊頭式平等」的價格政策，恐造成醫材市場劣幣驅逐良幣的情況，看似幫民眾省到錢，犧牲的卻是民眾使用的醫材品質。由於訂定醫材自付差額一事影響層面甚廣，且主要受影響的醫療院所仍忙於防疫，建議延緩實施，持續蒐集各界意見再行調整。

私立醫療院所協會理事長朱益宏表示，健保署新制係參考「公立醫院及醫學中心採購決標價格之中位數」來制定上限，但政策擬定過程卻未採納醫療院所意見，直接壓縮醫療院所經營空間與彈性，更恐影響醫療院所導入高品質醫材及投入設備環境資源的意願。

另在市場端訂定收費天花板，將直接影響我國醫材市場的研發、製造、進口等環節，高品質、高技術、高價位的醫材商，恐將因利潤空間不足，而不引進或退出台灣市場，更同時擴及影響全自費醫材市場，抑制我國生醫產業的發展，也讓有負擔能力民眾失去選擇權，轉赴他國就醫。

朱益宏進一步指出， 台灣民眾平均持有3張的醫療健康保險，民眾購買實支實付的醫療險，自付差額係由保險公司負擔，新制將降低保險公司的給付差額，使保險公司從中得利。雖然國內疫情趨緩已進入防疫後期，但國際情勢仍未停歇，且許多專家預測恐有第二波疫情再起，此次主要受影響的醫療院所仍忙於防疫，建議健保署延緩實施，並蒐集意見再做調整。

(中時 )