金控龍頭獲利之戰，國泰金控與富邦金控公告5月獲利，國泰金獲利雙引擎，即國泰人壽5月稅後賺31.5億元，國泰世華銀稅後獲利21.4億元，分別勝過富邦人壽及台北富邦銀行5月獲利，但國泰金5月稅後獲利57.4億元，仍是輸給富邦金5月稅後賺61.8億元，連續第三個月落居金控單月獲利亞軍。

國泰金累計前5月稅後獲利333.5億二，比去年同期成長15％，且是國泰金同期獲利的歷史新高，但富邦金累計前5月稅後獲利343.5億元，以10億元的差距，暫時領先國泰金，拿下前五月金控獲利冠軍。

兩大龍頭金控都是壽險、銀行雙獲利引擎為主，今年前2月是國泰金獲利領先，但新冠肺炎打亂資本市場，新台幣匯率獨強後，即影響戰局，富邦金從3月獲利超前，富邦人壽今年3月稅後獲利74.9億元，大幅超前國壽的3月稅後獲利20.8億元，兩大金控首季自結獲利，富邦金是以229.4億元，險勝國泰金的228.8億元。

但首季財報數字是國泰金稅後賺235.13億元，勝過富邦金的231.73億元，拿下首季金控獲利冠軍。

4、5月資本市場回穩，國泰世華銀4月及5月獲利都比北富銀多一些，國壽4月比富邦人壽少賺5千萬元，5月則是小贏2.4億元，兩大金控雙引擎獲利差距不大，最後國泰金輸在產險、證券等子公司規模不若富邦金，前5月國泰金稅後獲利333.5億元，每股稅後盈餘2.5元，暫時落後富邦金，將再戰6月。

(工商 )