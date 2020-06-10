振興藝文消費，在行政院振興三倍券外，文化部將投入12億元，發行200萬份、每份600元的「藝FUN券」，凡是中華民國國籍民眾及領有居留證的外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次，先搶先贏，額滿為止。

持有電子票券的民眾則可於藝文展演場館及音樂展演空間、書店及唱片行、電影院及藝文展演預購票券等，全台超過1萬家以上店家使用。換句話說，民眾可於博物館、演藝廳、書店、電影院、Live House、藝文展演及電影票券等使用，全國通用、藝文限定。

除了藝文展演場館及音樂展演空間、書店及唱片行、電影院及藝文展演預購票券等，其餘如工藝、文創等個人工作室，只要具有稅籍等相關資格，就可申請經文化部審核後，加入「藝FUN券」適用店家。

「藝FUN券」將從7月22日開始發行，使用期限至2020年12月31日止，有關「藝FUN券」的詳細使用方式及店家申請等相關資訊，明天行政院會拍板後，對外公布。

(工商 )