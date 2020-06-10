圖為台江國家公園遊客中心。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為四草綠色隧道。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為奇美博物館。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為河樂廣場。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為草山月世界。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為頂頭額沙洲。（台南市觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

全台7日大解封後，不少民眾想要來趟海外旅行，卻礙於國外疫情尚未降溫無法出發。台南市長黃偉哲說，府城景點包山包海、具異國風味，民眾可趁優惠活動期間收拾行李，來趟台南「異國風味」輕旅行。

玉井區「隱田山房」內的三千院，灰色的屋瓦搭配簡約白色系，加上原木梁柱，充滿禪意，讓人聯想到京都寺院，在此享用懷石御膳料理、品茶休憩，是遠離塵囂的私房景點。若想來場和風溫泉泡湯體驗，「關子嶺溫泉區」擁有全台唯一的泥漿溫泉，溫泉美食節期間的「火王爺夜祭巡行」及浴衣體驗，也讓該區充滿濃濃日式氛圍。

台南新景點「河樂廣場」設計，則頗有古羅馬希臘斷壁殘垣的味道，不僅是市區最大親水廣場，夜晚的親水公園倒影更添詩意。河樂廣場也因獲得建築設計獎項，屢躍國際媒體網站。

左鎮區「草山月世界」的白堊土地形則如美國大峽谷，盡是稜角分明的特殊地形，以及青翠的剌竹景觀，有萬山朝拜氣勢。有小亞馬遜之稱的「四草綠隧」，水道兩旁樹枝糾纏交錯，濃密樹蔭遮蔽太陽，形成一個寧靜涼爽的空間，戴著斗笠、乘著竹筏，徜徉在紅樹林綠色隧道裡，也穿梭於城市祕境中。

台南七股「頂頭額沙洲」則是由季風和地形所形成的沙丘，緊鄰國聖燈塔，有台灣版撒哈拉沙漠之稱。當夕陽西下，整片沙洲起伏光影線條明顯，讓許多攝影好手流連忘返。七股區「台灣鹽博物館」外觀則是2座相連的鹽山，遠遠望去如埃及金字塔般矗立鹽田中，遊客仿佛置身北非。

安平區的「台江國家公園遊客中心」坐落在一方水池中，高腳屋群像極馬爾地夫的水上度假村，豔陽照射下的水面倒影，瞬間成為遊客瘋傳的唯美拍照景點。北門遊客中心一旁的「水晶教堂」，建築風格華麗，也是無數新人心目中完美婚禮教堂。

觀旅局長郭貞慧表示，響應防疫新生活運動，民眾只要做好個人防疫工作，就可以走出戶外參與活動。台南有著台灣最早的歷史文化、古蹟巷弄及美食小吃，不必出國旅遊，到台南也能有豐富精彩的美好假期。

(中時 )