八德分局四維派出所員警楊秀雯，3日內兩度處理轄內迷失老人，並與同仁順利協助迷失老人返家，楊秀雯說迷失老人通常年紀都很大，說話也帶有口音，要先耐心聆聽並細心理解，靠著老人所說出些許文字再慢慢拼湊出有用的資料，經電腦查詢比對幫忙迷失老人找到回家的路。

楊員說，7日14時許與同仁許翌富前往銀和街社區內協助一位8旬黃姓迷失老翁，警方到達先安撫老翁情緒，黃姓老翁只能說出自己的名字，其它訊息皆交代不清，警方先行將老翁攙扶至警車內休息，並透過持續聊天方式才知道老翁家社區附近還有一個涼亭，楊員心想老翁陸光社區旁有個涼亭，便將老翁載往該社區，幸運地遇到一名社區警衛表示知道老翁住處，才順利協助老翁返家。

9日9時許有9旬失智老翁從中壢自己坐公車到八德大湳一帶因迷途一人枯坐路旁，楊與巡佐李福進、警員許安毅透過不斷與老翁交談，得知其具有榮民身分，便向退輔會詢問、核對身分後，同時取得其關懷員聯繫資料並向其聯繫，確認該老翁姓周住在中壢區龍江路附近，警方才順利將周姓老翁安全送返家。

(中時 )