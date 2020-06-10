大陸國務院10日發布《第二次全國污染源普查公報》，在普查的358.32萬個汙染源中，大多分布於東部地區，而全大陸的汙染源，尤其是工業汙染源數量呈現由東向西遞減態勢；另外，廣東、浙江、江蘇、山東跟河北5省汙染源數量占全大陸52.94％。

另外，從各產業來看，金屬製品業、非金屬礦物製品業、通用設備製造業、橡膠和塑料製品業及紡織服裝服飾業等5個產業占全大陸工業污染源總數的44.14％。

具體就各污染源分布來看，水汙染方面，長江、珠江、淮河因流域面積廣、涉及省分多，汙染物排放量也較大；空汙方面，京津冀及周邊地區、長三角和汾渭平原等三區域是大陸經濟發展的重點區域，因此也是排放量較大的地區，同時，也是大陸官方確定的空汙重點防治區域；至於固態廢棄物方面，山西、內蒙、河北、山東、遼寧5省一般固體廢物產生量占全大陸42.4％；不過，山東、河北、山西、安徽和江蘇5省一般工業固廢的綜合利用量約占到全大陸的40％。

(旺報 )